Товары от поставщиков IKEA появились на «Яндекс.Маркете»

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«Яндекс Маркет» начал продажу мебели, текстиля и других товаров для дома с фабрик и производств, которые ранее поставляли продукцию для магазинов IKEA, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. Пока речь идет об 11 поставщиках, среди которых — компания из Казахстана «АГФ-Групп» (продают товары под брендом Arua), фабрика Askona, комбинат «Шуйские ситцы» и мебельный холдинг «Ангстрем».

Также Маркет ведёт переговоры о подключении к маркетплейсу с остальными поставщиками шведской сети, — рассказали в пресс-службе.

Информация о том, что магазины IKEA снова вернутся в Россию, ранее появилась в соцсетях со ссылкой на сотрудников компании. Однако представители компании опровергли эту информацию и заявили, что магазины IKEA в России останутся закрытыми для посетителей. По их словам, никакие планы, связанные с открытием, в данный момент не прорабатываются.

31 июля на сайте IKEA появилось сообщение о возобновлении онлайн-распродажи товаров. Тогда личный кабинет и список покупок были еще недоступны, доступ к оформлению заказов оставался закрытым. Согласно распространившемуся в Сети заявлению, причиной ограничений компания назвала временное отсутствие интервалов.