Товарооборот между Россией и Китаем вырос с начала года на треть Таможня КНР: рост товарооборота России и Китая за три квартала составил 32,5%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Грузовой терминал

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых трех кварталов 2022 года вырос на 32,5%. По итогам девяти месяцев он составил $136,089 млрд, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Агентство отмечает, что Китай за три квартала ввез в Россию товаров на $52,244 млрд. Это превышает показатели за аналогичный период 2021 года на 10,3%. Российские поставки в Китай за этот же период увеличились на 51,6%, составив $83,845 млрд.

Только в сентябре уровень товарооборота составил $18,656 млрд. При этом Россия ввезла в Китай товаров на сумму $10,656 млрд, Китай в Россию — на 7,99 млрд.

Рост товарооборота был отмечен и по итогам 2021 года. Тогда он составил 35,8%, что сделало итоговые цифры рекордными — $146,887 млрд.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что санкции не способны значительно повлиять на экономическое сотрудничество России и Китая. Однако, по его словам, угроза вторичных санкций всё же есть, и она имеет некоторое негативное воздействие на отношения между Москвой и Пекином.