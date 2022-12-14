Торгпред РФ: Финляндия недооценила влияние санкций на экономику Торгпред Логинов: власти Финляндии недооценили влияние санкций на национальную экономику

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Финляндия недооценила влияние санкций на национальную экономику, заявил в интервью РИА Новости торгпред России в Финляндии Антон Логинов. По его словам, в 2023 году товарооборот страны с Россией может снизиться до €4,5 млрд, однако у Хельсинки есть запрос на возобновление торговли.

Логинов отметил, что правительство Финляндии неоднократно заявляло о прекращении двустороннего торгово-экономического сотрудничества и готовности к введению наиболее жестких санкций, так что в таких условиях вряд ли можно говорить о скором возвращении к предыдущему уровню отношений. Тем не менее внутренний запрос на возобновление торговли сохраняется для многих отраслей и регионов Финляндии.

Складывается впечатление, что наши соседи пока уделяют недостаточно внимания оценке последствий своих решений для национальной экономики. Полагаю, 2023 год в этом плане станет показательным. Надеемся, что осознание реальности заставит финляндскую сторону как минимум задуматься, — заявил торгпред.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что планирует продолжать сотрудничать с Россией, хотя бы потому, что между государствами проходит общая граница длиной более тысячи километров. Он подчеркнул, что администрации приграничных районов России и Финляндии по прежнему продолжают контактировать друг с другом, и заверил, что при его правлении отношения с РФ вряд ли прекратятся.