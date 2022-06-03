Торговые центры попросили Путина изменить механизм расчёта налогов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский совет торговых центров обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой изменить для ТЦ механизм расчёта налогов. Совет объявил это тем, что выручка и прибыль торговых центров уменьшаются, но сборы при этом не становятся меньше, пишут «Известия».

В письме указано, что для торговых центров наиболее существенными являются имущественные и земельные налоги, которые в обороте компании могут доходить до 20%. Чтобы избежать банкротства и закрытия, бизнес предлагает рассчитывать налоги как процент от оборота предприятий и установить верхний предел для налога на имущество до 4% и 1% от оборота для земельного налога.

Также совет предлагает ввести мораторий на взимание налоговых сборов до 31 декабря 2022 года, оставив при этом возможность его продления в зависимости от ситуации.

Ранее сообщалось, что правительство России разрешит владельцам торговых центров досрочно расторгать договоры аренды с компаниями из «недружественных стран». Инициативу поддержали, поскольку арендодатели терпят серьёзные убытки из-за магазинов, не освободивших помещения после приостановки деятельности в России и не платящих по счетам.