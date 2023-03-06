Торговая сеть расширяет перечень передаваемой продукции по фудшерингу

Фото: Пресс-служба «Пятёрочка»

Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с «Банком еды „Русь“» расширит количество категорий товаров, передаваемых на благотворительность, и увеличит объемы помощи нуждающимся. Компания подключила к проекту фудшеринга даркстор в Москве.

Так, помимо хлебобулочных изделий в список передаваемых благополучателям продуктов будут входить фрукты и овощи, бакалея, средства личной гигиены, такие как гели для душа, средства для бритья и зубные пасты. Всего в расширенный список попали почти 80 различных наименований.

Менеджер направления «Забота о сообществе» торговой сети «Пятёрочка» Екатерина Демешко отметила, что такие социальные проекты доказали свою эффективность в вопросе помощи нуждающимся.

«Развитие социальных проектов для нас остается одним из важнейших направлений. Мы понимаем, что адресная помощь нуждающимся — это реально работающая механика, которая позволяет нам дотянуться именно до тех, кому помощь нужна прямо сейчас. Благодаря совместной инициативе с фондом „Банк еды „Русь“ и АНО „Фудшеринг“, мы имеем возможность на регулярной основе оказывать помощь нуждающимся людям», — заявила она.

X5 Group запустила проект фудшеринга в пилотном режиме в июле 2022 года в нескольких магазинах сети. Задачей пилотного проекта было не только наладить инфраструктуру по сбору продуктов внутри магазина, но также обучить персонал и построить логистику передачи товаров нуждающимся.

На данный момент фудшеринг охватывает уже несколько крупных российских городов: Москву, Челябинск, Рязань, Екатеринбург и Томск. По результатам пилотирования проекта на базе даркстора будет принято решение о подключении новых площадок торговой сети.