Титов рассказал, сколько предприятий закрылось из-за пандемии

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил, что из-за пандемии коронавируса закрылось примерно 10% российских предприятий, а 70% понесли финансовые потери. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

Надо сказать, что пока закрылось мало предприятий. Мы ещё пока не имеем полной статистики за первое полугодие этого года — сейчас будем проводить социологический опрос, — но цифры были до 9-10% <...>. Но финансово пострадало от пандемии больше 70% российского бизнеса, — признался Титов.

Он добавил, что на предстоящем IV Столыпин-форуме «Постковидный синдром — экономика по-другому» будет проведён анализ последствий эпидемии коронавирусной инфекции для российского бизнеса. По его словам, это необходимо для того, чтобы «сделать выводы на будущее».

Ранее сообщалось о том, что из-за пандемии закрылись 20% московских ресторанов: по словам уполномоченной по защите прав предпринимателей Москвы Татьяны Минеевой, если бизнес и не прекратил существование, то перешёл в руки к другому владельцу.