Титов предложил списать бизнесу пятую часть долгов

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил рассмотреть возможность списания бизнесу пятой части долгов по кредитной программе ФОТ 3.0. Письмо с предложениями он направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову, сообщает ТАСС. По мнению бизнес-омбудсмена, предприниматели из пострадавших от пандемии отраслей, которые в 2021 году воспользовались льготными кредитами по программе ФОТ 3.0, к началу действия новых санкций так и не успели полностью восстановить свою деятельность. Титов отметил, что частичное списание суммы долга могло бы стать для бизнеса подспорьем в нынешней ситуации.

Прошу дать поручение о рассмотрении вопроса списания предпринимателям задолженности по льготным кредитам по программе ФОТ 3.0 в размере 20% от суммы долга, — говорится в письме Титова.

Он пояснил, что некоторые бизнесмены не могут погасить задолженность по ранее полученным льготным кредитам из-за усложнения расчётов с иностранными контрагентами, изменения характеристик спроса, роста ставок по кредитам и снижения курса национальной валюты.

Бизнес-омбудсмен уже выступал с предложением о списании задолженности по льготным кредитам по программе ФОТ 3.0 в размере 20% суммы долга. Этот пункт попал в перечень мер для выравнивания положения малого и среднего бизнеса, который Титов направил главе правительства Михаилу Мишустину в марте. Среди других предложений Титова — понижение до 12% ставки страховых взносов для всех субъектов предпринимательской деятельности независимо от вида деятельности, размера и специальных режимов льготирования, а также введение полного моратория на уплату всех штрафов и пеней на три месяца с возможностью последующего продления.