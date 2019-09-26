Российский бизнес-омбудсмен Борис Титов высказался за создание международной консолидированной группы, которая будет защищать права предпринимателей во всём мире.
Он отметил, что институты уполномоченных существуют в Европе и Азии. Для защиты бизнеса необходимо расширять связи между ними. По словам Титова, создание группы может начаться в ближайшее время.
В её задачи будет входить не только обмен опытом, но и формирование общемирового мнения о необходимости защиты бизнеса в целом, пояснил омбудсмен в ходе Форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС в Уфе.
Ранее News.ru писал, что страны БРИКС подпишут Хартию о защите предпринимателей. Документ предусматривает обучение госслужащих защите малого и среднего бизнеса.