https://static.news.ru/photo/cbda7e7c-e033-11e9-ac47-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Российский бизнес-омбудсмен Борис Титов высказался за создание международной консолидированной группы, которая будет защищать права предпринимателей во всём мире.

Он отметил, что институты уполномоченных существуют в Европе и Азии. Для защиты бизнеса необходимо расширять связи между ними. По словам Титова, создание группы может начаться в ближайшее время.

В её задачи будет входить не только обмен опытом, но и формирование общемирового мнения о необходимости защиты бизнеса в целом, пояснил омбудсмен в ходе Форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС в Уфе.

Ранее News.ru писал, что страны БРИКС подпишут Хартию о защите предпринимателей. Документ предусматривает обучение госслужащих защите малого и среднего бизнеса.