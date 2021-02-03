Титов оценил возможность отмены ИП

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Индивидуальное предпринимательство (ИП) имеет определённую нелогичность в вопросе вывода финансов, однако ликвидировать эту самую популярную в РФ форму собственности просто так невозможно, считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Идею отменить ИП, сохранив самозанятых и юридических лиц, ранее высказали эксперты Института экономики роста им. Столыпина.

Во всём мире существуют или самозанятые, которые не имеют права нанимать людей на работу, или юридические лица — компании. В компаниях — разделение финансовой ответственности: есть деньги компании, а есть личные деньги. Это разные два кошелька. У индивидуального предпринимателя всё вместе, и он не платит никаких налогов, когда выводит эти деньги на потребление. Конечно, в этом есть некая нелогичность, — заявил в интервью ТАСС Титов.

Бизнес-омбудсмен также отметил, что люди привыкли к такой системе, многие годы индивидуальные предприниматели нанимают людей и так просто «рубить топором это невозможно». Титов предложил поискать другой путь, не наносящий ущерба людям, подчеркнув при этом, что менять какие-то вещи всё же придётся.

По данным на 10 января, в РФ зарегистрировано более 3,3 млн индивидуальных предпринимателей и почти 2,4 млн юрлиц. Кроме того, в стране насчитывается более 1,5 млн зарегистрированных самозанятых.

Как писал NEWS.ru, крупный бизнес не поддерживает новый вариант законопроекта о банкротстве юридических лиц. Его внесли в кабинет министров в конце января и там содержится большое количество новелл, не позволяющих улучшить кредитование, однако активно нарушающих баланс интересов должников и кредиторов. Предполагается, что подобное сочетание может привести к росту числа злоупотреблений со стороны недобросовестных лиц и в целом снизит эффективность процедур при банкротстве. Также предпринимателей не устроили исключение из законопроекта нормы о максимальном размере выплаты из компенсационного фонда СРО на возмещение убытков, правила выбора арбитражного управляющего и функции АУ для компаний, созданных госкорпорациями.