Титов: карантин ударил по 90% предпринимателей России

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Около 90% работающих в России предпринимателей пострадали после введения ограничений, призванных остановить распространение коронавирусной инфекции, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Уполномоченный по правам предпринимателей заявил, что предложил президенту пакет мер поддержки бизнеса, включающий субсидирование зарплат государством, введение бессрочных отпусков с выплатой пособий по МРОТ из бюджетных средств, снижение налогов и упрощение участия частных предприятий в госзакупках.

Нам поступает огромное количество обращений. По моим оценкам, не менее 90% предпринимателей задеты этим кризисом в той или иной степени, некоторые в стопроцентной степени, — цитирует Титова ТАСС.

В издании напомнили, что правительство России уже приняло первый антикризисный пакет, который временно освободит малый и средний бизнес от арендных платежей и части налогов.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал подготовку нового комплекса мер поддержки предпринимателей в кризисных условиях. Правительство обещало представить его президенту на этой неделе.

С 28 марта в стране заработал режим самоизоляции населения, закрыты все культурные и развлекательные заведения, общепит, магазины, за исключением продуктовых и аптек. Россиян просят не выходить из дома как минимум до конца апреля.