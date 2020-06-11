Титов: банки отклоняют лишь 17% заявок бизнесменов на льготные кредиты

https://static.news.ru/photo/2415b948-ac31-11ea-9780-fa163e074e61_660.jpg Борис Титов Фото: Olga Sokolova/Russian Look/GlobalLookPress

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предоставил данные «контрольной закупки», согласно которым российские банки отказывают только по 17% заявок бизнесменов на выдачу льготного кредита под 2% годовых.

По сравнению с первым этапом контрольной закупки под 0% разница очевидна. Несмотря на сокращение числа участников программы, банки удовлетворяют заявки гораздо охотнее. Однако есть и проблемы, — привели слова Бориса Титова на портале banki.ru.

В качестве одной из таких проблем бизнес-омбудсмен назвал «отсутствие прозрачных условий для заёмщика», когда невозможно «исполнить необходимые требования».

Так, в ряде случаев при несоблюдении требований по любым причинам (увольнение по собственному желанию, уход сотрудника в декрет, переезд сотрудника) процент по кредиту вырастает, причём процентная ставка может быть не определена в договоре, в ряде случаев это 12–15% годовых, — процитировали Бориса Титова на портале.

Отмечается, что с 1 июня 2020 года предприниматели, бизнес которых входит в перечень областей, которые пострадали от COVID-19, могут взять льготный кредит под 2% годовых на год. При этом, если организация сохранила 90% своих сотрудников, то кредит будет полностью погашен государством за предприятие, включая проценты.

Ранее NEWS.ru писал, что количество отказов банков в выдаче льготной ипотеки под 6,5% годовых достигает 7%. Президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков сообщил, что меры по поддержке вызывают интерес у заёмщиков, но при этом кредитные учреждения допускают небывалое количество отказов.