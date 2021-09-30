Тиньков в суде в США не признал вину по налоговым обвинениям

Российский банкир и владелец Тинькофф банка Олег Тиньков выступил на заседании суда в США. Он заявил, что не признаёт вину по вменяемым ему налоговым обвинениям, пишет ТАСС.

Невиновен, — так он ответил на соответствующий вопрос судьи.

Его обвиняют по двум статьям о нарушении закона о налоговой декларации. По обеим ему грозит до трёх лет тюремного заключения и серьёзный штраф. Сейчас основатель Тинькофф банка находится в Лондоне и ждёт экстрадиции в США.

Бизнесмену запрещено по вечерам выходить из дома, а днём выезжать за территорию определённых районов британской столицы. Также он не должен появляться в аэропортах.

Судебное разбирательство по экстрадиции российского банкира проходит в Лондоне по запросу минюста США. Соединённые Штаты обвиняли бизнесмена в сокрытии активов на $1 млрд при отказе от гражданства в 2013 году.

Ранее банкир договорился с Минюстом США об урегулировании предъявленных ему налоговых претензий. Тиньков заявил, что «выходит на пенсию» и больше не будет заниматься бизнесом. По его словам, теперь он сосредоточится на других задачах, в том числе на фонде борьбы с лейкемией, с которой сам борется больше года.