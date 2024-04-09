«Тинькофф» выложил в App Store свое замаскированное приложение В App Store появилось приложение «Т-Помощь» от банка «Тинькофф»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В магазине приложений App Store появилось замаскированное ПО банка «Тинькофф». В финорганизации подтвердили изданию Rozetked, что продукт «Т-Помощь» официально принадлежит им.

Отмечается, что подобные трюки обнаруживаются Apple в течение нескольких часов, после чего приложения удаляются. При входе в старое приложение банка с iOS появляется уведомление с предложением скачать новое программное обеспечение.

Скачайте новое приложение «Т-Помощь», чтобы сохранить доступ к мобильному банку на iOS. Это безопасно, — говорится в сообщении.

Более года назад приложения «Тинькофф Банк» и «Тинькофф Инвестиции», пропали из App Store. Это произошло после введения в отношении банка санкций Евросоюза в конце февраля 2023 года. Спустя полгода «Тинькофф» попал под блокирующие санкции США и Канады. После этого приложение кредитной организации исчезло из Google Play.

Ранее сообщалось, что совет директоров «Тинькофф» рассматривает возможность слияния со структурой Росбанка. Об этом говорил председатель совета директоров «Тинькофф» Алексей Малиновский. По его словам, решение поможет укрепить позиции группы на финансовом рынке.