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Акции российского Тинькофф Банка потеряли 11,44% с начала дня. Причиной стали претензии американской налоговой службы к владельцу компании Олегу Тинькову, который до 2013 года был гражданином США.

Цена одной акции опустилась на Лондонской бирже с $23,6 до $20,9 уже к 10:29 по Гринвичу. Материнская компания банка TCS Group Holdings PLC утром сама сообщила об участии Тинькова в судебном разбирательстве, которое начнётся в феврале-апреле 2020 года.

Тиньков уверен в благополучном разрешении слушаний, отметив, что с 2013 года не является гражданином США. В них он будет участвовать как частное лицо, — пишет РБК.

Торги на Лондонской бирже продолжаются и закроются после 16:30 (19:30 по Москве).

Как писал NEWS.ru, дело касается урегулирования возможных налоговых претензий США к Тинькову. С 2018 года бизнесмен включён в «кремлёвский доклад» — список российских предпринимателей, которых власти США считают приближёнными к Владимиру Путину.