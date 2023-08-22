Тимати захотел купить сеть пиццерий Domino's

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов)

Рэпер Тимур Юнусов, также известный как Тимати, планирует приобрести сеть пиццерий Domino’s Pizza, сообщил он в своем аккаунте в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Предполагается, что сеть сменит свое название после покупки.

Исполнитель уточнил, что он готов обсудить возможную сделку с владельцами проблемной сети. В настоящее время сетями Domino’s Pizza управляет компания DP Eurasia. Днем ранее, 21 августа, она сообщила о прекращении попыток продать российские активы пиццерии в России и объявила о запуске процедуры банкротства. По мнению экспертов, после окончания процедуры присутствие компании в РФ резко сократится. В самой DP Eurasia утверждают, что причиной банкротства сети стало усложнений условий ведения бизнеса на территории РФ.

Как сообщалось ранее, на сеть Domino’s Pizza подали 24 иска на общую сумму около 78 млн рублей. Клиенты жалуются на невыполненные заказы, а также на невозвращенные деньги. Также пиццерия задолжала арендодателям около 3,4 млн рублей.

В свою очередь другая пиццерия, Papa John’s, планирует продолжить работу на территории России. При этом она может отделиться от головной американской компании Papa John`s International и поменять концепцию бренда.