Тимати и Пинский купили все активы Starbucks в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рэпер и предприниматель Тимати (Тимур Юнусов) заявил в Instagram (деятельность в РФ запрещена) о полном приобретении всех активов Starbucks в России совместно с ресторатором Антоном Пинским. Сообщается, что открытие первых точек состоится в августе. В данный момент команда Тимати работает над поиском нового названия.

Теперь официально, все активы сети Starbucks приобретены и находятся под нашим с Антоном Пинским трепетным руководством, — написал Тимати.

В конце мая сеть Starbucks объявила о ликвидации российского юридического лица «Кофе Сирена» и уходе из России. Сотрудников при этом обещали сократить в течение трех месяцев.

Позднее сообщалось, что основатель компании Pinskiy & Co Антон Пинский завершает сделку по приобретению Starbucks в России. После этого он планировал занять порядка 90 помещений сети и разместить в ней альтернативный общепит без использования указанного бренда.

О том, что Тимати, Пинский и холдинг «Синдика» сенатора Арсена Канокова станут совладельцами сети, сообщал Telegram-канал Mash 15 июля. Отмечалось, что новые владельцы получат право аренды на 130 помещений сети, где работают около двух тысяч сотрудников. Сумма сделки не называлась.