TikTok объявил о партнёрстве с Oracle и Walmart

https://static.news.ru/photo/8f75f0a2-fb0c-11ea-a8eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Китайский сервис TikTok сообщил о партнёрстве с американскими компаниями Oracle и Walmart, которое позволит приложению по обмену видео избежать блокировки на территории США.

Сотрудничество с Walmart и Oracle станет гарантом безопасности TikTok для руководства страны, сообщает РИА Новости.

Мы рады, что предложение TikTok, Oracle и Walmart разрешит озабоченность правительства США в вопросах безопасности и урегулирует вопросы о будущем TikTok в США, — сообщили в сервисе.

Разработчики поблагодарили пользователей за поддержку и подчеркнули, что приложение не собирается уходить с рынка.

В рамках этого проекта Oracle станет нашим надёжным поставщиком технологий, ответственным за хранение всех данных пользователей в США и безопасность связанных компьютерных систем, чтобы обеспечить полное соблюдение требований национальной безопасности США. Сейчас мы работаем с Walmart над коммерческим сотрудничеством, — сообщили в TikTok.

Ранее NEWS.ru писал, что двум приложениям китайских разработчиков TikTok и WeChat грозит полная блокировка на территории США из-за опасений властей страны по поводу передачи данных американских пользователей на сервера в КНР. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявлял, что одобряет сделку о покупке сервиса TikTok компанией Oracle.