The Bell узнал, что «Яндекс» может купить Delivery Club The Bell: «Яндекс» может приобрести Delivery Club

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская инвестиционная компания VK и «Сбербанк» начали поиск покупателя для Delivery Club. По данным интернет-издания The Bell (СМИ, исполняющее функции иноагента), сервис доставки еды может купить «Яндекс». Стороны обсуждают детали сделки, в то время как руководство «Яндекса» готовится к продаже медийных активов сервисов «Новости» и «Дзен». В источнике уточнили, что «Яндекс» может обменять оба проекта на Delivery Club

«Яндекс» может обменять Delivery на свои проекты, если оба нынешних его владельца готовы будут в результате сделки выйти из компании, — сообщили в издании.

О заинтересованности «Яндекса» в покупке Delivery Club порталу рассказали пять источников, близких к компании. При этом руководители технологической корпорации согласятся на покупку актива сервиса доставки только в случае выхода VK и «Сбера» из данного проекта.

Ранее VK сообщила о покупке сервисов «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен». По словам представителей компании, для завершения сделки обе стороны должны получить необходимые подписи от корпоративных и государственных органов, включая Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Все детали сделки будут «раскрыты позднее».