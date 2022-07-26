Tetra Pak передаст свой бизнес в России местному руководству

Фото: Heiner Heine/Global Look Press

Шведско-швейцарский производитель упаковки Tetra Pak объявил о передаче своего российского подразделения местному руководству, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании. Уточняется, что такое решение принято из-за невозможности поддерживать операционную деятельность в РФ.

С целью обеспечения непрерывности бизнеса своих заказчиков, а также сохранения доступности продуктов первой необходимости компания приняла решение передать свое российское подразделение местной команде менеджмента, — сказано в сообщении.

В июне национальный совет по вопросам торговли Швеции отказал Tetra Pak в просьбе продолжить экспорт сырья для производств в России. Компания настаивала на том, что поставки являются частью гуманитарной помощи, но аргументы показались Шведской торговой палате неубедительными. Руководство Tetra Pak собиралось оспорить это решение, так как запрет экспорта «будет иметь гуманитарные последствия» либо приведет к национализации завода в Лобне, что, по мнению компании, «даст России доступ к технологиям, которых у нее нет».

В конце мая появилась информация об уходе Tetra Pak с российского рынка, однако позже в компании ее опровергли.