Компания Tesla планирует снизить цены на произведённый в КНР автомобиль Tesla Model 3 на 20%.
Американский изготовитель электрокаров намерен уменьшить себестоимость производства на своём заводе в Шанхае за счёт использования большого количества оборудования и деталей, которые были выпущены в Китае. Это снизит объём импорта из США и избежать ввозных пошлин.
Изначально электроседан будет стоить примерно 355,8 тысячи юаней (около $50,55),
Как писал NEWS.ru, ранее эпециалисты холдинга Motorsport Network выразили уверенность, что новый пикап Cybertruck от компании Tesla будет пользоваться большим спросом на автомобильном рынке США и мира.
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