https://static.news.ru/photo/be59111c-217b-11ea-951b-fa163e074e61_660.jpg Фото: tesla.com

Компания Tesla планирует снизить цены на произведённый в КНР автомобиль Tesla Model 3 на 20%.

Американский изготовитель электрокаров намерен уменьшить себестоимость производства на своём заводе в Шанхае за счёт использования большого количества оборудования и деталей, которые были выпущены в Китае. Это снизит объём импорта из США и избежать ввозных пошлин.

Изначально электроседан будет стоить примерно 355,8 тысячи юаней (около $50,55), передаёт Bloomberg.

Как писал NEWS.ru, ранее эпециалисты холдинга Motorsport Network выразили уверенность, что новый пикап Cybertruck от компании Tesla будет пользоваться большим спросом на автомобильном рынке США и мира.