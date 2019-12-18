Фото: tesla.com

Компания Tesla планирует снизить цены на произведённый в КНР автомобиль Tesla Model 3 на 20%.

Американский изготовитель электрокаров намерен уменьшить себестоимость производства на своём заводе в Шанхае за счёт использования большого количества оборудования и деталей, которые были выпущены в Китае. Это снизит объём импорта из США и избежать ввозных пошлин.

Изначально электроседан будет стоить примерно 355,8 тысячи юаней (около $50,55), передаёт Bloomberg.

Как писал NEWS.ru, ранее эпециалисты холдинга Motorsport Network выразили уверенность, что новый пикап Cybertruck от компании Tesla будет пользоваться большим спросом на автомобильном рынке США и мира.

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