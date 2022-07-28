Японский бизнес перестал уходить с российского рынка Teikoku Databank: японский бизнес перестал уходить из России

Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

Процесс ухода японских компаний из России или временной приостановки их деятельности, который активно начался в марте этого года, в июне стал сильно замедляться и к июлю полностью прекратился, сообщают эксперты статистического центра Teikoku Databank. Они отметили, что за март решение покидать рынок или останавливать работу приняли 37 крупных компаний, в апреле — уже 60, а в мае темпы стали замедляться.

Тогда к списку добавились только 11 фирм, а в июне подобное решение приняли лишь три компании. В общей сложности приостановить свою работу в России или полностью покинуть страну решили 74 фирмы, или 44% от общего количества.

В июле впервые за пять месяцев с марта этот показатель опустился до нуля, — говорится в отчете.

Исследователи отметили, что многие компании с аккуратностью относятся к выходу из российского бизнеса. Дело в том, что потом им будет сложно найти альтернативу поставкам сжиженного газа и редкоземельных металлов. Кроме того, компании боятся, что после приостановки деятельности вернуться на российский рынок будет сложно.

Ранее стало известно, что уходящая из России розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) выплатит своим сотрудникам зарплату за полгода перед их увольнением. Сумма приблизительно составит 500 тысяч рублей — на нее смогут рассчитывать работники торговых залов. Также за каждым работником сохранят годовую страховку.