Техосмотр легковой машины в России подорожает на 57% «Коммерсант»: техосмотр легковой машины в России с января 2023 года подорожает на 57%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Процедура технического осмотра легковой машины с 1 января 2023 года подорожает в среднем на 57%, подсчитал «Коммерсант». Цена ТО будет начинаться от 913 рублей для легковых машин — уточняется, что повышение стоимости обусловлено инфляцией.

Федеральная антимонопольная служба ранее установила, что обновленные тарифы региональные власти должны утвердить до 20 декабря. Известно, что стоимость ТО на уровне от 321 рубля установят для мотоциклов, от 1560-1880 рублей — для автобусов, от 900-1960 рублей — для грузовиков.

Издание проанализировало опубликованные в Сети документы по 45 регионам. Результаты исследования показывают, что в среднем цены вырастут на 57% для ТО самой массовой категории (легковые машины), при этом большинство регионов подняли тариф до 913 рублей.

Тарифы значительнее всего поднимутся в Орловской (в три раза), Омской (в 2,4 раза), Оренбургской (в 1,9 раза) областях, Хакасии (в два раза). Меньше всего стоимость изменится в Приморье (на 3,9%) и Мурманской области (на 6 процентов). Самый дорогой тариф ТО — в Санкт-Петербурге, он составит 1540 рублей, однако его пока не утвердили, но уже анонсировали.

Ранее стало известно, что ГИБДД начала применять дорожные камеры для выявления поддельных техосмотров. Автоматические комплексы должны зафиксировать автомобиль в районе пункта техобслуживания, в противном случае речь может идти о фиктивной документации и аннулировании диагностической карты. Как сообщили в МВД, с начала года аннулировано более 25 тысяч карт.