«Татнефть» приобрела шинный завод Nokian Tyres в Ленобласти

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

«Татнефть» стала владельцем 100% уставного капитала шинного завода Nokian Tyres (ООО «Нокиан Тайерс»), расположенного во Всеволожске Ленинградской области, передает «Интерфакс». Также в собственность «Татнефти» перешло ООО «Хакка Инвест», занимающееся арендой и управлением имуществом Nokian Tyres.

Соответствующие изменения в сведениях о юридическом лице, согласно данным ЕГРЮЛ, были внесены 24 марта.

Финская компания Nokian Tyres объявила о планах уйти с российского рынка в конце июня 2022 года. Производитель шин решил свернуть бизнес в РФ из-за спецоперации на Украине и последовавших за этим санкций. О планах продажи «Татнефти» российских активов, которые оценивались в €300 млн, стало известно в октябре. Стоимость чистых активов Nokian Tyres в РФ и Белоруссии с учетом обесценивания на конец мая 2022 года составляла €400 млн.

В феврале 2023 года ФАС одобрила заявку «Татнефти» на приобретение у Nokian Tyres 100% долей в капиталах ООО «Нокиан Тайерс», ООО «Хакка Инвест» и ООО «Нокиан Шина». Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями также одобрила сделку, но ограничила цену в 23,05 млрд рублей. В середине марта Nokian Tyres сообщила, что получила от «Татнефти» €285 млн.