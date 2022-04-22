ТАСС: китайский автоконцерн может выкупить долю Renault в «АвтоВАЗе»

Один из китайских автоконцернов может выкупить долю французской Renault в отечественной компании «АвтоВАЗ», передаёт ТАСС со ссылкой на свой источник. Накануне автомобильный концерн Renault сообщил о планах по продаже «АвтоВАЗа».

Рассматривается один из китайских автоконцернов, - сказал собеседник агентства.

24 марта в компании «АвтоВАЗ» на фоне антироссийских санкций, в результате которых была серьёзно нарушена логистическая цепочка между Россией и странами Запада, сообщили о подготовке специальных версий моделей LADA, которые будут менее подвержены влиянию комплектующих из-за рубежа.

4 апреля компания «АвтоВАЗ» ушла в корпоративный отпуск до 24 апреля. За это время в компании планировали накопить необходимый запас компонентов для обеспечения стабильной работы предприятия.

21 апреля у АвтоВАЗа закончились автомобили Lada с автоматической коробкой передач, заявил менеджер одного из дилерских центров в Тольятти. По его словам, спустя несколько месяцев на рынке нельзя будет найти ни одной Lada с «автоматом». Такая ситуация может затянуться на год и более.