Тариф на перевозку наличных может вырасти в России на 30% «Коммерсант»: инкассация в России подорожает на 30%

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Служба инкассации

Цены на услуги инкассации в ближайшее время в России могут подорожать на 30%. Это связано с тем, что рублевые обороты падают, валюты инкассаторы почти не возят, в такой ситуации сделать бизнес безубыточным может позволить увеличение тарифа на перевозку наличных, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что инкассация в России и до начала текущего кризиса не всегда была прибыльной. Теперь же на нее негативно влияют снижение объемов бизнеса на фоне девалютизации, активный переход на электронный документооборот и падение спроса на рубли.

В Европе заезд к клиенту стоит около €100, а у нас — 300–500 рублей. Причем бывали тарифы <...> и по 100 рублей за заезд,— цитирует издание своего собеседника.

Источники издания отмечают, что повышать тарифы на свои услуги намерены Сбербанк, «Росинкас» (входит в структуру Банка России) и «Инкахран» (входит в группу МКБ). Ряд федеральных торговых сетей уже получили предупреждения от партнеров о повышении тарифов.

Ранее стало известно, что Сбербанк и ВТБ с 1 августа повысили для клиентов стоимость уведомлений об операциях. В Сбербанке увеличили плату на 10 рублей. Теперь услуга будет ежемесячно обходиться клиентам в зависимости от типа карты в 40 или 70 рублей. В ВТБ услуга подорожала на 20 рублей — до 79 рублей.