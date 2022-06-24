Сырки «Б.Ю. Александров» исчезнут с прилавков Сырки «Б.Ю. Александров» будут продаваться под новым брендом

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Глазированные сырки «Б.Ю. Александров» с 26 июня будут продаваться под новым брендом «А, Ростагрокомплекс», пишет Forbes со ссылкой на источник. Сообщается, что производитель сменит название из-за исков дочери умершего в 2020 году создателя бренда Екатерины Александровой.

Смена бренда последовала за направлением Екатериной Александровой исков к «Ростагрокомплексу» примерно на 1,49 млрд рублей за понесенные ею убытки с требованиями изъять из оборота и уничтожить все товары, этикетки и упаковки, на которых есть изображение товарных знаков «Б.Ю. Александров», — пишет Forbes.

12 июня стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» в России будет называться «Вкусно — и точка». Первый ресторан под новым брендом открылся 12 июня рядом со станцией московского метро «Пушкинская».

Позже стало известно, что другая сеть точек быстрого питания «Еда — и точка» во Владивостоке рассказала о намерении провести переговоры, чтобы изменить название преемника «Макдоналдса» в России «Вкусно — и точка». Как заявил руководитель приморской сети Сергей Понкратов, если они ни к чему не приведут, компания собирается обращаться в суд, поскольку местные жители уже отмечают сходство названий.