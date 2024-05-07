Судостроительная корпорация нашла способ покрыть многолетние издержки РБК: ОСК готовится продать часть непрофильных активов для сокращения издержек

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Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) собирается покрыть убытки за 12 лет посредством продажи части активов до 2027 года, передает РБК со ссылкой на подготовленную руководством компании презентацию. Среди прочих мер также называются предложения об уменьшении «избыточных территорий» и отчуждении активов, «лишенных перспектив долгосрочного развития».

В документе указано, что к 2027 году предлагается окончательно отказаться от заключения убыточных или не обеспеченных договорными механизмами снятия рисков контрактов, укрупнить общества группы по профильности для снижения расходов на управление, централизовать непроизводственные функции. При этом информации о верфях, предприятиях и земельных участках, от которых корпорация хочет избавиться, в презентации нет.

Сокращение издержек корпорации необходимо для выхода из убыточного состояния, в котором СОК находилась в течение последних 12 лет. За 2011–2023 годы средняя убыточность находилась на уровне 17%. Как пишет РБК, в 2023 году управление корпорацией перешло к Банку ВТБ, аудиторы которого нашли множество проблем, касающихся как управления, так и состояния предприятий.

Ранее сообщалось, что созданная погибшим в 2023 году в авиакатастрофе бизнесменом Евгением Пригожиным ГК «Конкорд» продала фабрику-кухню в Ленинградской области. Как писала газета «Коммерсант», предприятие находится в Янино, новым его владельцем стала RBE Group Андрея Шокина.