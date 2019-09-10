Басманный суд заочно арестовал экс-владельцев Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых.
Их обвиняют по части 4 статьи 160 УК «Растрата». Сегодня в ходе судебного заседания стала известна сумма растраты — 66 млрд руб. и $575 млн. Об этом
Промсвязьбанк ранее пытался взыскать с братьев Ананьевых возмещение ущерба, понесённого банком из-за подписания экс-владельцами убыточных сделок. Кроме Ананьевых в иске фигурируют ещё 10 физлиц, а также компания Дмитрия Ананьева Promsvyazcapital B.V. 30 мая 2019 года судом наложен арест на имущество братьев Ананьевых и бывших топ-менеджеров Промсвязьбанка на сумму 282 млрд рублей.
News.ru писал о том, что следствие просит суд заочно арестовать экс-совладельцев Промсвязьбанка.