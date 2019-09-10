https://static.news.ru/photo/5926e12e-d3ed-11e9-bd83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Басманный суд заочно арестовал экс-владельцев Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых.

Их обвиняют по части 4 статьи 160 УК «Растрата». Сегодня в ходе судебного заседания стала известна сумма растраты — 66 млрд руб. и $575 млн. Об этом сообщает РБК.

Промсвязьбанк ранее пытался взыскать с братьев Ананьевых возмещение ущерба, понесённого банком из-за подписания экс-владельцами убыточных сделок. Кроме Ананьевых в иске фигурируют ещё 10 физлиц, а также компания Дмитрия Ананьева Promsvyazcapital B.V. 30 мая 2019 года судом наложен арест на имущество братьев Ананьевых и бывших топ-менеджеров Промсвязьбанка на сумму 282 млрд рублей.

News.ru писал о том, что следствие просит суд заочно арестовать экс-совладельцев Промсвязьбанка.