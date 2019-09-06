https://static.news.ru/photo/82415c84-8964-11e9-9d71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Басманный суд Москвы заочно арестовал основателя автоконцерна «Рольф» Сергея Петрова, который обвиняется в незаконном выводе 4 миллиардов рублей за рубеж и их присвоение.

Все обвиняемые в рамках сделки действовали в соответствии со своими прямыми должностными обязанностями и, являясь подписантами, не могли и не должны были поступить иначе. Кроме того, речь идёт про уголовное дело, в котором отсутствуют реальные потерпевшие, — сказал адвокат Александр Макаров.

Уголовное дело против основателя «Рольфа» Сергея Петрова и нескольких руководителей компании, в частности Анатолия Кайро, возбудили в июне. Кайро помещён под домашний арест до 25 ноября, Петров находится за границей. Их обвиняют в совершении валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК).

Как ранее писал News.ru, в пресс-службе одного из крупнейших российских автодилеров заявили, что Сергей Петров не оказывает на компанию никакого влияния и не является владельцем «Рольфа».