Суд в Челябинске третий день рассматривает дело «Макфы» Суд в Челябинске 8 мая продолжил рассматривать дело «Макфы»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Суд в Челябинске 8 мая продолжил рассмотрение иска замгенпрокурора РФ об обращении в доход страны имущества производителя макарон «Макфа», сообщили в пресс-службе суда. Слушания по делу начались 6 мая в закрытом режиме, передает РИА Новости.

Во вторник был объявлен перерыв до 8 мая до 09:00 (07:00 мск), — сообщили в пресс-службе.

Центральный районный суд Челябинска объявлял перерыв по делу до 7 мая. Затем рассмотрение продолжалось весь день.

Согласно документу, который оказался в распоряжении агентства, судебный пристав наложил арест на 100% АО «Первый хлебокомбинат», АО «Макфа» АО «СМАК», АО «Новая пятилетка», все акции АО «Долговское» и другие предприятия, указав сумму в 100 триллионов рублей. Основанием послужил исполнительный документ от Центрального районного суда Челябинска.

Ранее адвокат Людмила Айвар заявила, что районный суд Челябинска отказался передавать дело о национализации «Макфы» арбитражным судьям. Она объяснила, что в таком случае процесс стал бы открытым.

До этого официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов заявил, что информация про остановку работы предприятий группы «Макфа» не соответствует действительности. По его словам, это делается ради искусственного создания социальной напряженности и оказания давления на суд.