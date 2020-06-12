Суд Лондона в два раза урезал денежное содержание экс-совладельца «Траста»

https://static.news.ru/photo/28e26bb4-ada4-11ea-be78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Высокой суд Лондона уменьшил сумму, которую может тратить на свои расходы бывший акционер банка «Траст» Сергей Беляев.

Как сообщает портал судебной информации Law 360, суд пришёл к выводу, что нынешние месячные расходы Беляева слишком большие. Мужчине разрешалось тратить не больше 17 тысяч фунтов стерлингов. Расходы были сокращены до 8 тысяч фунтов стерлингов, что составляет 701 338 рублей.

Представитель банка настаивал на уменьшении трат Беляева до 6 тысяч фунтов стерлингов, чтобы экс-банкир не мог вести «роскошный образ жизни». Ему следует найти работу или урезать свои расходы, отмечал представитель «Траста».

На суде Беляев просил оставить ему денежное довольствие в размере 10 тысяч фунтов стерлингов. Мужчина объяснял, что не может позволить себе юридических консультантов из-за их высокой стоимости, и вынужден самостоятельно представлять свои интересы в суде.

NEWS.ru писал, что банк «Траст» добился блокировки активов предпринимателя Бориса Минца и его семьи на сумму $572 млн. После этого миллиардер не смог отчуждать имущество по всему миру на эту сумму.