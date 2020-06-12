Суд Лондона в два раза урезал денежное содержание экс-совладельца «Траста»

Высокой суд Лондона уменьшил сумму, которую может тратить на свои расходы бывший акционер банка «Траст» Сергей Беляев.
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Представитель банка настаивал на уменьшении трат Беляева до 6 тысяч фунтов стерлингов, чтобы экс-банкир не мог вести «роскошный образ жизни». Ему следует найти работу или урезать свои расходы, отмечал представитель «Траста».
На суде Беляев просил оставить ему денежное довольствие в размере 10 тысяч фунтов стерлингов. Мужчина объяснял, что не может позволить себе юридических консультантов из-за их высокой стоимости, и вынужден самостоятельно представлять свои интересы в суде.
NEWS.ru писал, что банк «Траст» добился блокировки активов предпринимателя Бориса Минца и его семьи на сумму $572 млн. После этого миллиардер не смог отчуждать имущество по всему миру на эту сумму.
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