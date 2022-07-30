OBI закрыла сделку по продаже российского бизнеса за 1 евро «Ведомости»: бизнесмен Лиокумович получит контрольный пакет сети OBI за 1 евро

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI объявила о закрытии сделки по продаже российского бизнеса за €1, передает издание «Ведомости» со ссылкой на свои источники. По их информации, контрольный пакет сети заполучил бизнесмен Йозеф Лиокумович. Отмечается, что предприниматель много лет дружит с семьей Хауб, которая через Tengelmann Group владеет немецкой OBI GmH.

Согласно условиям сделки, на первом этапе 40% долей бизнеса OBI перейдет группе инвестиционно-строительных компаний Max (ГИСК Маx), а 60% — бизнесмену Йозефу Лиокумовичу. Позже ГИСК Маx может продать свою часть бизнеса «третьим лицам», — сообщают «Ведомости».

Как отмечает издание, знакомые бизнесмена называют его «профессиональным переговорщиком». OBI, по его словам, будет самым маленьким из его предприятий, поскольку «все остальные его компании работают за рубежом».

Ранее стало известно, что немецкая компания Obi GmbH отдает сеть своих магазинов в России во временное управление основателю консалтинговой группы «Аудит груп» Борису Любошицу. Таким образом предприятие выразило намерение продать магазины в России с сохранением рода деятельности компании и рабочих мест.

В конце апреля Федеральная антимонопольная служба заявила, что получила заявку от Группы инвестиционно-строительных компаний MAX на покупку сети строительных и хозяйственных магазинов OBI.