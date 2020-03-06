https://static.news.ru/photo/e09b4ce0-5f9c-11ea-89a5-fa163e074e61_660.jpg Олег Тиньков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Торги на Московской Бирже ознаменовались паданием стоимости расписок компании TCS Group, которая является материнской компанией Тинькофф Банка.

В момент открытия биржи их стоимость оказалась на 8,9% ниже, чем была во время закрытия торгов, — 1350 рублей за штуку. Когда стоимость расписок достигла минимума, произошёл рост до 1337 рублей за штуку. Это ниже на 7,1% уровня закрытия торгов четверга.

Стоимость расписок также снизилась на Лондонской бирже. На минимуме она достигла $20,25 за штуку — на 8,16% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Эти изменения произошли на фоне претензий к бизнесмену Олегу Тинькову со стороны США, сообщает РБК.

Минюст США обвиняет российского бизнесмена в сокрытии информации о своих активах в момент выхода из гражданства США. По мнению ведомства, это позволило россиянину сэкономить на налогах.

NEWS.ru писал, что бизнесмену грозит до шести лет лишения свободы. Вестминстерский магистратский суд в Лондоне обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии. Бизнесмену запрещено выезжать из Лондона.