Стоимость акций Tesla упала после сделки брата Илона Маска

https://static.news.ru/photo/b44317f2-6c54-11eb-a04e-96000091f725_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Брат главы Tesla Илона Маска Кимбал Маск продал акции компании на общую сумму $25,6 млн.

Кимбал Маск является членом совета директоров Tesla. Как передаёт РБК со ссылкой на данные Комиссии США по ценным бумагам и биржам, он избавился от 30 тысяч акций 9 февраля. Цена одной бумаги варьировалась от $850 до $857. После сделки у предпринимателя осталось 599 740 акций Tesla или 10% от общего количества.

Стоимость ценных бумаг компании на бирже NASDAQ после действий Кимбала Маска снизилась на 5,26%, составив $804,82 за штуку. Таким образом, общая стоимость оставшихся у предпринимателя акций на данный момент составляет около $482 млн. Общая капитализация Tesla оценивается в $772 млрд.

Ранее NEWS.ru писал, что компания Илона Маска готова вырыть подземный туннель под Майами дешевле и быстрее, чем местные строительные компании. Предприниматель пообщался на эту тему с мэром города Фрэнсисом Суаресом, который назвал «чудесным» телефонный разговор с бизнесменом.

Местные предприниматели готовы прорыть тоннель за $1 млрд, потратив на это четыре года, The Boring Company Маска планирует выполнить работы за шесть месяцев, запросив за туннель «всего» $30 млн.