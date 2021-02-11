Стоимость акций Tesla упала после сделки брата Илона Маска

Брат главы Tesla Илона Маска Кимбал Маск продал акции компании на общую сумму $25,6 млн.
Кимбал Маск является членом совета директоров Tesla. Как
Стоимость ценных бумаг компании на бирже NASDAQ после действий Кимбала Маска снизилась на 5,26%, составив $804,82 за штуку. Таким образом, общая стоимость оставшихся у предпринимателя акций на данный момент составляет около $482 млн. Общая капитализация Tesla оценивается в $772 млрд.
Ранее NEWS.ru писал, что компания Илона Маска готова вырыть подземный туннель под Майами дешевле и быстрее, чем местные строительные компании. Предприниматель пообщался на эту тему с мэром города Фрэнсисом Суаресом, который назвал «чудесным» телефонный разговор с бизнесменом.
Местные предприниматели готовы прорыть тоннель за $1 млрд, потратив на это четыре года, The Boring Company Маска планирует выполнить работы за шесть месяцев, запросив за туннель «всего» $30 млн.