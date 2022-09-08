Стало известно, в какие страны «Аэрофлот» возобновит полеты «Аэрофлот» планирует возобновить полеты в Таиланд и ОАЭ

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский рассказал журналистам на Восточном экономическом форуме, что авиакомпания планирует внести изменения в зимнее расписание и возобновить полеты в Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщает корреспондент РБК. По словам Александровского, могут быть также открыты рейсы в Египет и Индию.

В зимнем расписании <...> появляется Таиланд: уже запущены продажи в Пхукет, в ближайшее время планируем открыть Бангкок. С октября планируем начать полеты в Дубай, — заявил глава «Аэрофлота».

Отмечается, что в авиакомпании также рассматривают возможность открытия рейсов из Москвы в египетские курорты Шарм-эль-Шейх и Хургаду, а также на Гоа (Индия).

Ранее стало известно, что группа компаний «Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация в рамках Восточного экономического форума подписали соглашение о поставке 339 самолетов до 2030 года. Речь идет о 210 самолетах МС-21, 89 SSJ New и 40 Ту-214.

Поставки планируется начать уже со следующего года, в парк «Аэрофлота» должны поступить два SSJ New. В 2024 году группа компаний поставят шесть самолетов МС-21 и семь Ту-214. Первые твердые контракты ОАК планирует подписать с «Аэрофлотом» в рамках этого соглашения в 2023–2025 годах. Соглашение было подписано в присутствии вице-премьера Дениса Мантурова.