Стало известно, смогла ли фитнес-отрасль в РФ оправиться после пандемии Национальное фитнес-сообщество: отрасль в России восстановилась после пандемии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оборот фитнес-отрасли в России по итогам 2023 года составил 172 млрд рублей, что на 11,6% больше показателей 2022 года, рассказала NEWS.ru глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее словам, показатели стали наилучшими с 2020 года.

Продажи клубных карт оказались на 3,2% выше, чем в допандемийном 2019 году, и на 12% выше, чем в 2022 году. Продажи дополнительных услуг лучше показателей 2019 года на 1,8% и лучше итогов 2022 года на 8,1%. Только посещаемость клубов оказалась на 2,7% ниже, чем в 2019 году, но превысила показатели 2022 года на 8,5%, - отметила Силина.

В I квартале 2024 года совокупный объем выручки отрасли составил 48,69 млрд рублей, что в сравнении с аналогичным периодом 2023 года выше на 12,2%, уточнила она. Прогнозируемый доход рынка на конец года – около 200 млрд рублей, что примерно на 18% выше прошлогодних показателей, констатировала глава Национального фитнес-сообщества.

Ранее Силина предложила скорректировать регулирование трудовых отношений с тренерским составом спортивных клубов. Соответствующие обращения направили в правительство РФ, ФНС и Министерство труда РФ. По ее словам, налоговая служба при проверках соответствующих учреждений предъявляет претензии к тем, кто работает с ИП и самозанятыми.