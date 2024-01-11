Стало известно, сколько зарубежных брендов придет в Россию в 2024 году На российский рынок в 2024 году может выйти до 20 зарубежных брендов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

До 20 зарубежных брендов из Турции, Китая, Кореи и Таиланда может появиться на российском рынке в 2024 году, передает РИА Новости со ссылкой на руководителя направления новых брендов в Союзе торговых центров Наталию Кермедчиеву. По ее словам, имеется значительное количество запросов от турецких модных брендов, которые выражают готовность тестировать рынок перед инвестициями в капитальный ремонт, организацию офиса или поиск управляющей компании.

Сейчас у нас порядка семи запросов, в том числе Essinboris, Ecotone, на такие вот инкубационные площадки, которыми могут стать универмаги TrendIsalnd, «Телеграф» и другие. В дальнейшем из таких тестов могут вырасти полноценные магазины, — отметила эксперт, добавив, что среди детских магазинов переговоры ведут Ebebek, Panko, Toyzzshop, Armagan.

Ранее сделку по отделению российского бизнеса «Яндекса» от его голландской материнской компании Yandex N.V. перенесли на 2024 год. В настоящий момент целью является завершение сделки в первом квартале следующего года. Голландская компания стремится окупить средства акционеров за счет продажи своих основных бизнесов в РФ, приносящих доход, таких как поисковая система и сервисы по вызову такси. Затем она планирует развивать четыре других направления на международном уровне.