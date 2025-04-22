Стало известно, сколько стоит самый дорогой номер в отеле на ПМЭФ Самый дорогой номер в отеле на ПМЭФ стоит 1,1 млн рублей за ночь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Проживание для участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2025 года по специальным тарифам Росконгресса обойдется максимум в 1,114 млн рублей за сутки, сообщило РИА Новости. Самый доступный вариант будет стоить от 8,9 тысячи рублей за ночь — одноместная студия стандарт-класса с кухней и ванной.

Двухместное размещение в аналогичных апартаментах обойдется чуть дороже — 9,8 тысячи рублей. В то же время стоимость самого дорогого номера составляет 1,114 миллиона рублей за ночь для одного человека, а для двоих — 1,117 миллиона. За эти деньги предлагают просторные апартаменты площадью от 106 квадратных метров, джакузи, гидромассажный душ и полный сервис.

В отделе бронирования уточнили, что большинство отелей требуют минимальный срок бронирования — от трех до четырех дней в период с 17 по 22 июня 2025 года. В отдельных случаях возможно заселиться и на более короткий срок — на сутки-двое.

В 2025 году ПМЭФ пройдет 18−21 июня. Главная тема мероприятия пока не объявлена, однако на портале указано, что деловая программа будет посвящена вопросам глобальной и российской экономики и социальным вопросам развития технологий.

При этом на сайте форума отметили, что организаторы повысили стоимость участия в мероприятии в 2025 году. Так, в марте цену подняли на 21%. Ранее стоимость пакета «Участник» составляла 990 тысяч рублей, но с 17 марта 2025 года она выросла до 1 млн 200 тысяч рублей.