Стало известно, при каких условиях «Газпром» прекратит поставки в ЕС «Газпром» может прекратить поставки российского газа в страны ЕС при введении предела цен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская энергетическая компания «Газпром» может прекратить поставки газа в страны Евросоюза, если они поддержат ценовые пределы для него, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова директора по исследованием компании Vygon Consulting Марии Беловой. Ранее страны «Большой семерки» выступали с инициативой о введении ценового коридора на российскую нефть.

Если проводить аналогии с российской позицией в отношении инициативы G7 о введении ценового коридора на российские нефть и нефтепродукты, «Газпром» перестанет осуществлять поставки в те страны ЕС, которые поддержат установление ценового предела для газа, — заявила Белова.

По ее словам, европейские политики периодически обсуждают вопрос введения ценового предела на российский газ, но многие компании-покупатели выступают против этой инициативы, а сам вопрос находится на этапе проработки.

Прежде «Газпром» сообщал о полном прекращении прокачки российского газа по газопроводу «Северный поток». В компании уточнили, что 31 августа начинается ремонт на единственном работающем газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции (КС) «Портовая».

Ранее министр экономики Франции Брюно Ле Мэр в интервью изданию LesEchos заявил, что прекращение поставок газа из России может негативно сказаться на экономике страны, приведя к ее падению на 0,5%. Это, по его словам, станет одним из рисков для энергетического сектора страны.