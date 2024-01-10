Стало известно, повлияет ли мятеж мафии на наличие бананов в магазинах РФ Экспортеры бананов из Эквадора опровергли слухи о перебоях с поставками в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за мятежа мафии в Эквадоре в России возможны перебои с поставкой бананов, передает РБК со ссылкой на президента Ассоциации импортеров плодоовощной продукции Ирину Норину. Она утверждает, что вызванная упомянутыми событиями паника привела к временному закрытию портов. Но исполнительный директор Ассоциации маркетинга и экспорта бананов Эквадора Ричард Салазар заверил, что это не так.

И порты, и судоходные линии продолжают работать в штатном режиме, — сказал Салазар.

Сейчас в Эквадоре введен режим чрезвычайной ситуации и внутреннего вооруженного конфликта. Он установлен на ближайшие 60 дней.

8 января в четырех тюрьмах вспыхнули бунты. За день до этого генеральная прокуратура республики начала расследование обстоятельств возможного побега из тюрьмы города Гуаякиль главаря преступной группировки «Лос-Чонерос» по кличке Фито. Также сообщалось, что вооруженные люди в прямом эфире ворвались в студию телеканала TC Televisión и взяли в заложники находившихся там сотрудников. В дальнейшем полиции удалось освободить большую часть заложников и задержать нескольких преступников.