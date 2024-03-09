Стало известно, почему фермеры начали уничтожать виноградники Bloomberg: в Австралии уничтожают виноградники из-за большого количества вина

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Кризис, изменения в культуре употребления алкоголя и чрезмерно большое количество запасов вина в магазинах привели к тому, что фермеры начинают уничтожать виноградники, сообщает Bloomberg. К примеру, австралийский виноградарь Тони Таунсенд в прошлом году уничтожил половину своего виноградника площадью 14 гектаров. При сборе последнего урожая он потерял $23 тысячи.

Мне нравилось заниматься винодельческой промышленностью, но продолжать этот путь было просто экономически невыгодно, — сказал Таунсенд.

По данным Международной организации виноделов, глобальное потребление вина отстает от темпов производства еще с 1995 года, но именно сейчас отрасль достигла переломного момента. Согласно ноябрьскому отчету отраслевой группы Wine Australia, Австралия произвела наименьшее количество вина за 15 лет в сезоне 2022–2023 годов, но продолжает бороться с исторически высокими уровнями запасов.

Кроме того, причиной упадка в сфере виноделия стал рост затрат на такие ресурсы, как топливо и удобрения, сказал Ричард Холстед, главный операционный директор по изучению потребительских предпочтений компании IWSR, занимающейся исследованием алкогольных напитков. Также растут цены на услуги страхования из-за изменения климата.

Ранее специалисты Роскачества заявили, что Дальний Восток имеет высокий потенциал для выращивания винограда преимущественно морозостойких сортов советской и европейской селекции. Местные производители уже поставляют продукцию в ряд зарубежных стран, в том числе в Новую Зеландию, и планируют выход в европейскую часть России.