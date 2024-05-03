Стало известно об изъятии земли у бизнесмена Потанина РБК: суд изъял у структуры Потанина участок земли по иску Рослесхоза

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Владимир Потанин

Арбитражный суд Подмосковья постановил изъять у холдинга «Интеррос» Владимира Потанина землю под Клином, сообщает РБК со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел. Таким образом суд удовлетворил иск Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз), который посчитал, что владения бизнесмена пересекаются с землями лесного фонда.

Участок находился во владении структуры Потанина с 2018 года. Компания собирается обжаловать решение. Спор с Рослесхозом длился с 2021 года, из материалов дела следует, что площадь пересечения с лесным хозяйством составляет более 92% всего участка и оценивается в 85,5 га.

Ранее сообщалось, что состояние богатейших российских предпринимателей в общей сложности за первые четыре месяца 2024 года выросло на $14,895 млрд. Согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, один из основных владельцев «Норникеля» Потанин увеличил свой капитал на $255 млн, достигнув отметки в $31,3 млрд. Бизнесмен занял первую строчку в рейтинге.

До этого «Интеррос» поддержал предложение об интеграции Тинькофф Банка и Росбанка в единую группу. По словам владельца компании Потанина, процесс проведут на базе справедливой рыночной оценки.