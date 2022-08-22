Стало известно о сроках открытия магазинов Reebok в России Mash: магазины Reebok в России откроются не раньше 15 сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Магазины спортивной одежды и аксессуаров Reebok в России откроются в сентябре, не раньше 15 числа, сообщает Telegram-канал Mash. Это связано с тем, что американское руководство еще не передало магазины в распоряжение холдинга Flo Retailing.

Магазины возобновят свою работу лишь в сентябре. После 15-го числа, — говорится в сообщении.

Источник пишет, что клиентам стали приходить письма от российской дочки «Flo», что магазины возобновят свою работу лишь в сентябре.

Если ты хочешь оставаться на связи с Reebok, когда бренд восстановит свою деятельность, пожалуйста, предоставь свое согласие на передачу персональных данных компании «ФЛО ОБУВЬ РУ», а также согласие с новой Политикой конфиденциальности, — говорится в тексте письма.

Скриншот такого письма опубликовала в своем Telegram-канале российская журналистка Ксения Собчак.

Российское подразделение Reebok было продано турецкому холдингу FLO Retailing в мае этого года. Отмечается, что в марте компания Reebok заявила о приостановке деятельности в России. Стоимость сделки была оценена в размере 1,5 миллиарда рублей. Турецким предпринимателям достались более 100 точек продаж.

22 августа стало известно, что американский дистрибьютор и изготовитель обуви Crocs возобновит работу в России с новым оператором. Официальных комментариев от Crocs и его нового владельца на данный момент нет. Однако продавцы в одной из офлайн-точек сообщили, что ожидают новую партию товара уже 23 августа.