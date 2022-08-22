Магазины спортивной одежды и аксессуаров Reebok в России откроются в сентябре, не раньше 15 числа, сообщает Telegram-канал Mash. Это связано с тем, что американское руководство еще не передало магазины в распоряжение холдинга Flo Retailing.
Магазины возобновят свою работу лишь в сентябре. После 15-го числа, — говорится в сообщении.
Источник пишет, что клиентам стали приходить письма от российской дочки «Flo», что магазины возобновят свою работу лишь в сентябре.
Если ты хочешь оставаться на связи с Reebok, когда бренд восстановит свою деятельность, пожалуйста, предоставь свое согласие на передачу персональных данных компании «ФЛО ОБУВЬ РУ», а также согласие с новой Политикой конфиденциальности, — говорится в тексте письма.
Скриншот такого письма опубликовала в своем Telegram-канале российская журналистка Ксения Собчак.
Российское подразделение Reebok было продано турецкому холдингу FLO Retailing в мае этого года. Отмечается, что в марте компания Reebok заявила о приостановке деятельности в России. Стоимость сделки была оценена в размере 1,5 миллиарда рублей. Турецким предпринимателям достались более 100 точек продаж.
22 августа стало известно, что американский дистрибьютор и изготовитель обуви Crocs возобновит работу в России с новым оператором. Официальных комментариев от Crocs и его нового владельца на данный момент нет. Однако продавцы в одной из офлайн-точек сообщили, что ожидают новую партию товара уже 23 августа.