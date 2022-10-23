Стало известно о подорожании в России мобильной связи в 2023 году Профессор Чеглов сообщил о росте тарифов на сотовую связь в 2023 году

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Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов заявил, что сотовым операторам придется повысить стоимость тарифов на сотовую связь в 2023 году в пределах сложившейся инфляции. Это связано с тем, что под санкциями оказались поставки импортного оборудования, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Поставки импортного оборудования попали под санкции как товар двойного назначения, и теперь возросли сами риски такого импорта, как и стоимость оборудования, — подчеркнул профессор.

Он добавил, что российские операторы постараются «держать маржинальность» и развивать бизнес, не привлекая инвесторов из-за рубежа, а за счет имеющихся клиентов.

По его словам, главные российские операторы — «Мегафон», МТС, «Вымпелком» и «Ростелеком» — поделили рынок между собой. В крупных городах страны нужная инфраструктура сотовой связи создана, но в сельской местности необходимо новое оборудование. Такое оборудование как правило, является импортным и дорогим, пояснил Чеглов.