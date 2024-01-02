Стало известно о хаосе в Alibaba FT: в Alibaba царит хаос на фоне неудачи с реструктуризацией

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В китайской Alibaba Group, основанной Джеком Ма, наблюдается период хаоса, сообщила британская газета Financial Times. Отмечается, что компания переживает не лучшие времена из-за проводимой реструктуризации.

В марте 2023 года Alibaba заявила о намерении разделить свой бизнес на шесть отдельных подразделений. Однако, по информации FT, многие сотрудники не имеют ясного представления о том, что именно выделяется в новые подразделения в рамках реструктуризации.

Когда выяснилось, что сотрудники выполняют аналогичные функции в разных подразделениях, возникла идея создать IT-отдел для управления всей бизнес-инфраструктурой. Но этот шаг был отменен из-за внутренних конфликтов за влияние.

FT также отмечает, что в конце декабря новый генеральный директор Alibaba Эдди Юнмин Ву взял на себя контроль над ключевыми бизнес-подразделениями. По словам источников, борьба за власть между представителями старой и новой гвардии во главе с бывшим генеральным директором Дэниэлом Чжаном и Эдди Ву, заменившим его в сентябре, лишь усугубила общее ощущение хаоса внутри компании.

Ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на Украине признало китайскую группу компаний Alibaba Group Holding Limited (владеет платформой AliExpress) «международным спонсором войны». Причиной назвали отказ организации прекратить свою деятельность в России.