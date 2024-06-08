Стало известно о будущем сборе с бизнеса за работу на зарубежном ПО Минцифры намерено предложить сбор с бизнеса за использование зарубежного ПО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Максут Шадаев

Введение сбора с российских компаний, которые продолжают использовать иностранное программное обеспечение, пока находится в стадии обсуждения, заявил NEWS.ru глава Минцифры Максут Шадаев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, в настоящее время вопрос «прорабатывается». Однако скоро Минцифры представит свои предложения по новому налогу, добавил министр.

Находится в стадии обсуждения, [ждать готовых предложений министерства] не очень долго, — заявил Шадаев.

Ранее сообщалось, что российские бизнесмены могли бы получить участки из-под свалок бесплатно при условии, что они их ликвидируют. Президент России Владимир Путин на ПМЭФ отметил, что руководство страны готово подумать над этой инициативой.

Также на форуме президент заявил, что для российских IT-компаний будет установлена пониженная ставка налога на прибыль. По его словам, она будет составлять 5%. Также для поддержки IT-отрасли будет предусмотрен целый ряд других мер.

Президент объявил и о возможном введении федерального налогового вычета и налогового вычета для групп компаний. По словам главы государства, нововведения планируются в рамках перестройки налоговой системы.