Стало известно новое название компании Danone после ухода из России Компанию Danone в России переименуют в «Эйч энд Эн»

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Российскую компанию Danone переименуют в «Эйч энд Эн», говорится в письме контрагентам, которое оказалось в распоряжении РИА Новости. Уточняется, что процесс переименования российского бизнеса начнется в сентябре 2023 года. Авторы письма уточнили, что реквизиты компании, в отличии от названия, останутся прежними.

Настоящим сообщаем вам о предстоящем в период с 18 по 24 сентября 2023 года изменении наименования юридического лица Группы компаний Danone в России, а именно AO «Данон Россия». <...> Новое наименование <...> Акционерное общество «Эйч энд Эн», — говорится в послании.

Президент России Владимир Путин 16 июля перевел долю Danone во временное управление Росимущества. Ведомству перешли 83 292 493 обыкновенные акции «Данон Россия», принадлежащие Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тысяч акций «Данон Трейд». Также под временное управление Росимущества перешла доля пивоваренной компании «Балтика».

До этого, 10 июля, пресс-служба Danon сообщила, что компания представит продукцию международного бренда «Активиа» на российском рынке под новым названием «АктиБио». При этом изменения затронут только название и дизайн упаковки.

В апреле СМИ сообщали, что французский производитель йогуртов может переименовать «Активию» в «Давай полегче», а «Актимель» — во «Вкусно. Полезно. По рукам». Незадолго до этого в Danone рассказали, что рассматривают варианты, позволяющие сделать международные бренды Activia, Alpro и Actimel более релевантными для российского рынка.