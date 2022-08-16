Стало известно название колы у преемника «Макдоналдса» Сеть «Вкусно — и точка» зарегистрировала наименования «ТочкаКола» и «Кола — и точка»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» направила в Роспатент заявки на регистрацию новых названий для колы «Кола — и точка» и «ТочкаКола», а также для детских наборов с игрушкой «Кидс Комбо» вместо Happy Meal, передает РБК. Однако в пресс-службе компании сообщили, что еще не выбрали поставщика газировки.

Юридическое лицо сети ресторанов — ООО «Система ПБО» — подало заявки на регистрацию товарных знаков «Кола — и точка» и «ТочкаКола» в категории газированных напитков и товарного знака «Кидс Комбо», который проходит одновременно по категориям игрушек, продуктов и газированных напитков, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что бигмак может вернуться в Россию под названием «Биф Хит» или «Биг Хит», а мороженое «Макфлурри» — под названием «Айс де Люкс». Заявки на регистрацию торговой марки подал владелец сети «Вкусно — и точка» Олег Пароев.

Также сообщалось, что все рестораны сети «Вкусно — и точка» откроются в России в сентябре. Отмечается, что после ребрендинга уже заработали 300 заведений преемника «Макдоналдса», всего планируется открытие 850 ресторанов.