Стало известно, кто заменит ушедшего на фоне санкций президента ЛУКОЙЛа

Совет директоров ЛУКОЙЛа назначил нового президента после ухода основателя и крупнейшего совладельца компании Вагита Алекперова на фоне санкций Великобритании, сообщает РБК со ссылкой на источники. Его место займёт первый исполнительный вице-президент Вадим Воробьёв, проработавший в компании более 20 лет.

По данным издания, решение было принято советом директоров 21 апреля. Воробьёв до сих пор был первым исполнительным вице-президентом и членом правления.

13 апреля Великобритания внесла теперь уже экс-главу ЛУКОЙЛа в чёрный список, вместе с ним в нём оказались владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, бывший главы РЖД Владимир Якунин, украинский депутат, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, владелец РБК Григорий Берёзкин, сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид и супруга главы МИД России Сергея Лаврова — Мария.

21 апреля стало известно об уходе Алекперова из совета директоров и с поста главы ЛУКОЙЛа. По состоянию на 31 марта 2022 года он владел и распоряжался голосами в отношении 3,12% акций компании, обладал бенефициарным экономическим интересом (beneficiary) (в том числе через семейные трасты или паевые инвестиционные фонды) в отношении 5,43% акций компании, правами голоса по которым он не распоряжается.

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов объяснил решение Алекперова освободить кресло желанием смягчить последствия ограничений на экспорт нефти и вывести из-под удара имеющиеся у компании международные проекты. Однако он отметил, что его уход может не привести к желаемому результату, так как ЛУКОЙЛ по-прежнему остаётся российской компанией, а сам Алекперов полностью отойти от дел всё-таки не сможет.