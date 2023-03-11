Стало известно, кто займет места Zara и Adidas в российских магазинах Места Zara и Adidas в российских магазинах займут местные дизайнеры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Места Zara, Bershka, Adidas и других брендов в российских ТЦ начинают занимать универмаги отечественных дизайнеров, рассказал «Известиям» президент Magic Group, создатель концепции Slava Александр Перемятов. Он отметил, что, в частности, уже заключен долгосрочный контракт с Сити-парком «Град» в Воронеже. До этого торговую площадь там занимал Adidas.

Сегодня у нас появилось много достойных игроков, которые, как и мы, стараются собирать под одним брендом лучших российских дизайнеров. <...> Если в Москве и Санкт-Петербурге российские дизайнеры представлены уже достаточно широко, то в регионах потребителям пока не была предложена альтернатива ушедшим международным брендам, — подчеркнул Перемятов.

Он добавил, что игроки российского рынка пытаются восполнить пробел и расширить географию присутствия не только на региональном, но и на международном уровне. По словам Перемятова, универмаг российских дизайнеров Slava Concept ведет активные переговоры с коллегами в Белоруссии и Узбекистане. Открытие точек запланировано уже в этом году.

Ранее стало известно, что австрийская ювелирная компания Swarovski полностью прекратит свою деятельность в России. Об этом заявил гендиректор Алексис Назард в интервью журналу Trend. При этом точного срока, когда это произойдет, он не назвал. Свою деятельность в России компания Swarovski приостановила в марте прошлого года. Тогда были закрыты магазины на территории страны и временно прекращена онлайн-продажа продукции.